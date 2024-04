Roma, due cittadini peruviani fermati in un bar: trovati con dipinti dal valore di 170mila euro – Il video

Due cittadini peruviani di 42 e 59 anni stavano facendo colazione in un bar di Roma, in via Casal de Pazzi. Mentre sorseggiavano il caffè, stringevano tra le mani valigie di grosse dimensioni, e si guardavano intorno con fare circospetto. Una scena che ha insospettito i poliziotti della Squadra Mobile capitolina, presenti sul posto per svolgere servizio di osservazione, che hanno deciso di identificare e controllare i due individui. Gli agenti hanno scoperto che i due andavano in giro con 650 euro in contanti, ma il vero bottino consisteva in tre quadri avvolti in busti e panni di cellophane, e in una scultura di metallo munita di targhetta, dalla quale si evinceva la provenienza spagnola dell’opera. I soli due quadri, intitolati rispettivamente Caballo blanco con carro e Puerto de San Sebastian, valevano complessivamente 170mila euro. E corrispondevano a quelli di proprietà della galleria d’arte Lorenart, portati nell’hotel di Madrid “Miguel Angel” nel maggio 2021. I due sono stati fermati per il reato di ricettazione in concorso, e condotti nella casa circondariale di Regina Coeli. La Procura ha già chiesto la convalida del fermo, mentre ha disposto per la coppia la custodia cautelare in carcere.

