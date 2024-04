Pisa, trasferito a La Spezia il questore Salvo dopo le cariche della polizia contro i cortei pro-Palestina

Per quanto avvenuto lo scorso 23 febbraio, giorno in cui hanno avuto luogo le cariche della polizia contro gli studenti a Pisa che manifestavano in favore della Palestina, il questore della città toscana, Sebastiano Salvo, è stato trasferito a La Spezia. Salvo era arrivato a luglio dello scorso anno. Al suo posto, scrive il Corriere fiorentino, arriva da Latina il questore Raffaele Gargiulo. La decisione, comunicata ieri mattina, è diretta conseguenza delle proteste del Siulp per la gestione della piazza, in particolare per il trattamento riservato agli studenti minorenni. In particolare, lo scorso 10 aprile il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia aveva disertato la cerimonia locale per la festa della polizia. Dando parallelamente luogo, come spiegato in una nota, a una manifestazione di dissenso contro «la gestione che il questore di Pisa, Sebastiano Salvo, sta operando Salvo nei confronti del personale di polizia e di conseguenza nei confronti della città». Gli accadimenti dello scorso 23 febbraio erano confluiti in un dossier di 200 pagine già inviato dal sindacato al Dipartimento di Sicurezza. Il Dipartimento di publbica sicurezza ha disposto poi altri cambi ai vertici della questura: Andrea Nicola Lo Iacono va ad Imperia, Carlo Ambrogio Enrico Mazza a Varese, Gianpaolo Patruno a Macerata, Giuseppe Felice Peritore a Trapani, Sabato Riccio a Sondrio, Luigi Silipo a Viterbo, Fausto Vinci a Latina. Luigi Rinella è stato poi nominato reggente della Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, mentre Fabiola Mancone direttore del Servizio di polizia scientifica

