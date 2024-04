La narrazione fuorviante su Roberto Speranza e il «20 per cento di effetti avversi gravissimi» dei vaccini Covid

Circola su Threads una narrazione condivisa negli ambienti No vax su Roberto Speranza che ammetterebbe di sapere come un 20% di «effetti avversi» collegati ai vaccini Covid fossero gravi. Vediamo perché la vicenda è priva di fondamento.

Il testo della condivisione sugli «effetti avversi» è il seguente:

La narrazione era stata già analizzata dai colleghi di Facta. La fonte era un articolo del La Verità risalente al 10 aprile scorso.

Già il fatto che stiamo parlando di dichiarazioni fatte nell’ambito di un procedimento giudiziario archiviato è un primo indice di quanto sia stata distorta la narrazione. L’unica fonte è, tra le altre cose, la controparte in base a presunte e non confermate parole attribuite all’ex ministro.

Nel merito questi numeri – che avrebbe fornito Aifa -, esistono davvero? Non proprio. Parliamo al solito di dati presi dalla raccolta delle segnalazioni spontanee, dove vengono semplicemente riportati gli eventi accaduti dopo il vaccino, senza verificare un collegamento causale. Come abbiamo visto nelle nostre analisi precedenti, simili fake news sono state prodotte distorcendo i dati del sistema europeo di segnalazioni: l’EudraVigilance; oppure quello americano: il Vaers.

Quel 18,7% di eventi avversi gravi va inoltre contestualizzato dentro l’insieme generale delle segnalazioni, rispetto alle dosi somministrate. Dall’ultimo rapporto di Aifa leggiamo che queste sono lo 0,09%.

«Su un totale di 144.354.770 dosi somministrate in Italia – conclude Facta -, sono arrivate 140.595 segnalazioni di sospette reazioni avverse. Si tratta dello 0,09 per cento. Sempre nel documento si legge che la maggior parte degli eventi avversi segnalati sono classificati come non gravi (81,3 per cento) e in minor misura come gravi (18,7 per cento). In termini assoluti, le reazioni gravi segnalate sono state circa 26.291, su un totale di 144.354.770 dosi somministrate, cioè lo 0,018 per cento. Il termine «gravissimo» non compare nella classificazione dell’Aifa».