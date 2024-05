La maestra d’asilo denunciata dalla collega per maltrattamenti su una bimba di 3 anni. Licenziata per le minacce e le violenze perché piangeva

La donna avrebbe minacciato la bambina di rinchiuderla in uno sgabuzzino perché non smetteva di piangere

È indagata per abuso di mezzi di educazione, violenza privata e minacce un’insegnante di un asilo privato della Valbisagno a Genova che avrebbe maltratto una bambina di quasi tre anni. Secondo la procura, la dona di 46 anni avrebbe usato violenza contro la bambina perché piangeva e non voleva fare il risposino. La vicenda risale lo scorso febbraio ed è emersa dopo la segnalazione di una collega, che ha prima raccontato l’episodio alla direzione scolastica e poi ha fatto denuncia alla polizia. In commissariato l’insegnante ha raccontato che la collega aveva da gestire due classi. A un certo punto avrebbe perso la pazienza con la bambina che continuava a piangere. Davanti a quel comportamento, l’insegnante 46enne avrebbe minacciato la bambina di rinchiuderla in uno sgabuzzino. E poi l’ha costretta con la forza a restare nel lettino.

L’ipotesi del rientegro

Dopo un’indagine interna avviata dalla direzione scolastica, la 46enne è stata licenziata. Ora l’insegnante ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini dal pm. Assistito dall’avvocata Barbara Barbanera, nel caso in cui il suo caso finisse con un’archiviazione, potrà richiedere il reinntegro. Nei prossimi giorni la donna si farà interrogare per esporre la sua versione dei fatti.

