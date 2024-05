Georgia, la protesta va avanti a Tiblisi: in migliaia in piazza degli Eroi contro la «legge russa» – Il video

Continua la protesta in Georgia contro la legge sulle interferenze straniere, che rischia di sopprimere il dissenso come già accade in Russia. Una grande manifestazione è prevista per l’11 maggio, prima dell’approvazione definitiva della «legge russa»

Sono tornati in migliaia in pizza degli Eroi a Tblisi in Georgia per manifestare contro la cosiddetta «legge russa». Le proteste continuano, dopo che ieri 1 maggio il Parlamento georgiano ha approvato in seconda lettura il contestato disegno di legge sulle interferenze straniere. Una norma di fatto simile a quella che in Russia viene usata per reprimere il dissenso. Durissimi gli scontri ieri tra manifestanti e polizia, con almeno 60 persone arrestate dopo che gli agenti hanno usato anche gli idranti contro chi, assieme alla bandiera della Georgia, sventolava anche quella dell’Unione europea. Per l’approvazione definitiva servirà un terzo passaggio in parlamento. In vista di quella seduta, i manifestanti si preparano a organizzare una grande protesta di piazza per il prossimo 11 maggio.

