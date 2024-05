Chiara Ferragni rompe coi super-consulenti assoldati dopo il caso Balocco: ecco perché gli esperti di reputazione non lavoreranno più per lei

È già finita la collaborazione tra Chiara Ferragni e Community, la società di consulenza in reputation management assoldata a dicembre dopo l’esplosione del caso Balocco. Lo riporta il Corriere del Veneto. Alla base della rottura della collaborazione, riferiscono fonti dell’azienda, ci sarebbero le divergenze emerse nel corso dei mesi sulla linea da seguire nella comunicazione pubblica dell’influencer. Ferragni e il suo team, in sostanza, avrebbero ignorato almeno parte delle raccomandazioni fornite dagli esperti dell’azienda guidata da Auro Palomba. Inevitabile, quindi, e a quanto pare consensuale, la fine della collaborazione. Ferragni, che al momento si trova negli Usa, deve gestire una situazione che resta delicata: dopo la multa dell’Antitrust e diversi altri casi emersi di gestione «sospetta» di campagne di beneficienza, a fuggire sono stati prima parte dei follower, poi via via diversi sponsor – ultimo in ordine di tempo Pantene. L’influencer deve quindi gestire una situazione delicata dal punto di vista della reputation, appunto, e al contempo puntellare la solidità finanziaria delle proprie aziende: Fenice in particolare ha bisogno secondo ricostruzioni accreditate di diversi milioni di euro di capitali freschi, che potrebbero presto arrivare con l’ingresso in società di un nuovo investitore. Il tutto sullo sfondo di una situazione famigliare in altrettanto delicata evoluzione, dopo la rottura del rapporto con Fedez.

