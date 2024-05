L’errore del Comune di Reggio Emilia nella pubblicazione di nozze della sua assessora con il sindaco Pd

Dieci anni in meno al futuro sposo. Così il Comune di Reggio Emilia ha condiviso la pubblicazione di nozze sull’albo dell’amministrazione con un errore non di poco conto. Ma che non rischia di far saltare il matrimonio. A convolare a nozze, il prossimo luglio, nel comune di Scandiano, saranno l’assessore alle Politiche per la Sostenibilità di Reggio Emilia Carlotta Bonvicini, espressione dei Verdi e il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, rappresentante del Partito democratico. Sulla pubblicazione risulta che entrambi siano nati nel 1984 ma in realtà Nasciuti, eletto nel 2019 con oltre il 60 per cento delle preferenze, ha dieci anni in più e lo scorso 23 gennaio ne ha compiuti 50 festeggiando a New York con la figlia e la compagna. Alle ultime elezioni politiche del settembre 2022, Bonvicini ha mancato l’elezione alla Camera dei Deputati per un soffio, con il seggio che fu ottenuto per una manciata di voti dal deputato Aboubakar Soumahoro. La candidata dei verdi ottenne comunque un ottimo risultato, riuscendo a raggiungere oltre il 6.35% a Reggio Emilia.

24Emilia.it | La pubblicazione di nozze con l’errore

