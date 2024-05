Roma, ladri rubano più volte nell’asilo nido di Centocelle. Spariti olio, pasta e spesa di una settimana, come se fosse un supermarket

Sei furti nel giro di nemmeno un mese nella struttura al V municipio. Mentre il progetto per collegare gli allarmi degli istituti al 112 è ancora in fase preliminare

C’è un nido comunale, a Centocelle, entrato nel mirino costante dei ladri in zona. Sono sei i furti nel giro di nemmeno un mese registrati nella struttura “L’albero azzurro”, adiacente al parco Madre Teresa di Calcutta. Il primo è stato scoperto il 12 aprile scorso, quando nel fine settimana nella struttura, ignoti sono entrati per rubare il badge di uno degli operatori. Poi i colpi si sono fatti via via più pesanti. Senza utilizzare il cartellino, ma semplicemente sfondando la finestra della cucina, puntualmente riparata e rotta più volte. Il bottino? La dispensa nella cucina, provviste dedicate ai pranzi dei piccoli ospiti, che puntualmente sparivano tra le giornate di sabato e domenica quando nessuno era presente all’interno dell’edificio. Un disagio non indifferente, con il personale che è riuscito comunque a garantire i pasti evitando finora una chiusura a sorpresa del nido. Negli ultimi giorni però i colpi si sono fatti sempre più pesanti. Approfittando della chiusura del primo maggio qualcuno non si è fermato a rubare l’olio e le conserve: è entrato nell’asilo e non ha risparmiato i locali delle varie sezioni, danneggiando gli armadietti delle educatrici e rubando effetti personali. La situazione, con l’ultimo furto segnalato venerdì sera scorso e replicato anche questo fine settimana, sta diventando sempre di più insostenibile. Un attacco continuo alla struttura, tra l’altro dotata di allarme. La coordinatrice pedagogica ha mandato numerose segnalazioni all’ufficio tecnico, alla polizia locale e all’assessore della scuola del V Municipio. Negli ultimi giorni è stato presentato un esposto ai carabinieri da parte di uno dei genitori. Un incontro tra genitori e assessore è previsto nei prossimi giorni. Ma non è solo il nido “L’albero azzurro” ad esser preso di mira.

Gli altri furti nelle scuole della zona

Il numero dei furti nei nidi e nelle scuole nel quadrante Est sta diventando preoccupante. Un furto simile, sempre nelle cucine, è stato registrato a “I giocosi anatroccoli” di via Prenestina Vecchia 490 questo aprile mentre un tentativo è stato sventato nella notte tra giovedì e venerdì scorso in una scuola elementare di via Anagni. Stavolta sul posto, dopo una segnalazione dalla Centrale operativa Lupa, sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia locale di Roma Capitale, riuscendo a bloccare un trentenne italiano che aveva già forzato le porte di accesso e danneggiato i rilevatori di presenza collegati all’impianto di allarme. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per introduzione abusiva in edificio pubblico, avvenuta mediante danneggiamento aggravato, con violenza sulle cose. Aveva già un divieto di dimora nel territorio del Comune di Roma.

Il piano del comune

Davanti all’emergenza sicurezza il Campidoglio sta lavorando a un progetto che prevede l’installazione di sistemi di antifurto collegati direttamente con il 112. Il piano è stato anticipato dall’assessora capitolina alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli, durante una riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura, dopo le segnalazioni del presidente di municipio V Mauro Caliste. L’idea è quella di collegare il sistema a 60 scuole già allarmate presenti sul territorio e frequentemente prese di mira dai ladri. Siamo però ancora a una fase preliminare. Non c’è quindi finora una soluzione tempestiva a un fenomeno che nelle ultime settimane sembra crescere a dismisura.

(in copertina Foto di Tomáš Petz su Unsplash)

Leggi anche: