Fedez rompe il silenzio su Ludovica Di Gresy: «Abbiamo riso di tutte le cose uscite sui giornali»

Ospite a La Zanzara, Fedez fa chiarezza sul rapporto con Ludovica Di Gresy. I due sono stati paparazzati insieme al release party del nuovo album di Capo Plaza. E le immagini, diventate virali sui social, hanno fin da subito scatenato i gossip, illazioni e ipotesi su una nuova (presunta) fiamma del rapper. Durante il programma radiofonico, Fedez – rispondendo alle domande di Giuseppe Cruciani e David Parenzo – ha allontanato tutti i rumors e sciolto ogni dubbio. «Mi può parlare di questa signorina di cui parlano sui giornali?», gli chiede Cruciani. «Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso quando abbiamo parlato di tutte queste cose che sono uscite. I giornalisti sono i nuovi influencer», replica il cantante. Nell’ospitata (a sorpresa) di oggi, martedì 7 maggio, Fedez ha inoltre parlato del ritorno dello youtuber Luis Sal alla conduzione del podcast «Muschio Selvaggio». «Secondo te – chiede Fedez al conduttore – Muschio Selvaggio era meglio prima o meglio adesso?». «La domanda è inappropriata – replica Cruciani – perché c’è un conflitto d’interessi tuo, ma è ovvio che era meglio prima. Adesso non se po’ vedè, ma non lo seguo. Prima uscivano spezzoni, ma ancora va in onda? Io non ho nulla contro Luis Sal, tu mi hai fatto la domanda per parlare male di Luis Sal», conclude.

Leggi anche: