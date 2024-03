Luis Sal si prende Muschio Selvaggio, il progetto riparte senza Fedez: al lavoro sui nuovi episodi

Luis Sal tornerà a condurre «Muschio Selvaggio», il podcast su YouTube lanciato nel 2019 insieme a Fedez e finito al centro di una battaglia legale. A scriverlo è il Corriere della Sera, dopo che nei giorni scorsi il rapper aveva annunciato la decisione di abbandonare il progetto. Secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, Luis Sal è pronto a riprendere le redini del podcast dopo circa un anno di assenza. Non solo: lo youtuber sarebbe già al lavoro ai nuovi episodi, con le registrazioni che sono state programmate per le prossime settimane. Ancora non è chiaro chi affiancherà Luis Sal alla conduzione, chi saranno gli ospiti e soprattutto se cambierà l’impostazione del progetto.

La rottura definitiva tra Fedez e Luis Sal risale a giugno 2023, quando i fan di Muschio Selvaggio si accorgono dell’assenza dello youtuber in alcune puntate del podcast. Poco più tardi, Fedez conferma di aver avuto un’accesa discussione con il collega, annunciando che da quel momento avrebbe portato avanti da solo il progetto. Luis Sal gli risponde con un video diventato subito virale, in cui annuncia l’intenzione di chiedere ai legali del rapper il pagamento dei danni. A febbraio, arriva la svolta giudiziaria: «La società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast», fa sapere in una nota dell’ufficio stampa dello youtuber. Ora, forte del parere della magistratura, Luis Sal è pronto a riprendere il timone del progetto. Questa volta senza Fedez.

