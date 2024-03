Fedez dice addio a Muschio Selvaggio: «Passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai c…». Incerto (o quasi) il destino del podcast – Il video

Oggi c’è stata l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra. «Puntata molto divertente», ha detto Fedez in una storia Instagram. «Muschio selvaggio finisce qui, anzi non lo so. Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai c……», ha chiarito il rapper. Un anno fa Fedez e il suo ex socio Luis Sal ruppero definitivamente. Quest’ultimo se ne andò via dalla trasmissione ma il divorzio non è stato indolore. La società che edita il podcast è stata fondata da entrambi. Entrambi quindi hanno titolarità sul progetto. E pare non ci sia stato un accordo economico fra i due che garantisse una buonuscita dell’ex collega. Il rapper ha detto che, nella situazione degli ultimi mesi, è stato lui stesso a garantire stipendi e spese per far andare avanti la trasmissione. Una situazione diventata insostenibile che ha spinto Fedez ad annunciare la chiusura del programma. Nemmeno l’offerta di acquisto delle quote societarie è andata a buon fine. Anzi, sembra proprio che, davanti alla lite legale, non ci sia mai stata una trattativa solida. E così si arriva al capitolo finale. Qualche giorno fa la giornalista Selvaggia Lucarelli, sempre ben informata sui Ferragnez, ha postato: «Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast. E quel podcast potrebbe anche essere proprio “Muschio selvaggio”»

Non è chiaro se Fedez e Mr. Marra proseguiranno con un altro progetto editoriale in altra e soprattutto con altro nome.

