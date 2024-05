Milano, l’educazione sessuale e affettiva sbarca nelle scuole superiori: accordo tra il Comune e Durex

L’educazione sessuale e affettiva sbarcherà nelle scuole di Milano a partire dall’anno scolastico 2024/2025. È quanto prevede un accordo siglato oggi, 7 maggio, tra il Comune e Reckitt Benckiser Healthcare, l’azienda che commercializza il noto marchio di preservativi Durex. «Una giornata storica», la definisce l’assessora alle Politiche giovanili Martina Riva, in prima linea nell’ideazione di questo percorso. «Lo è per Milano e spero anche per il nostro Paese perché, a oggi, non è ancora normale dire che nelle nostre scuole superiori si deve poter parlare di affettività e sessualità», aggiunge Riva. Si tratta di un programma aperto alle scuole che vorranno aderirvi, pertanto sarà del tutto facoltativo. Il percorso per gli studenti prevede sei ore di laboratorio, suddivise in 3 incontri con psicologi, sessuologi ed educatori della Onlus Ala Milano e si terranno durante l’orario scolastico. Inoltre, vi sarà una piattaforma digitale dedicata ai genitori con del materiale video informativo.

1 giovane su 10 ha rapporti sessuali prima dei 13 anni

Tutto ha avuto inizio da una raccolta dati condotta dall’Osservatorio Giovani e Sessualità di Durex, che ha coinvolto un campione di 15mila giovani italiani dagli 11 ai 24 anni, focalizzata sulle dinamiche del rapporto tra i giovani e il sesso. Stando ai risultati emersi, 1 giovane su 10 ha il suo primo rapporto sessuale prima dei 13 anni e il 56% non utilizza sempre il preservativo. Tuttavia, un dato confortante è l’ampia apertura nei confronti dell’educazione sessuale come materia scolastica: quasi la totalità dei ragazzi (95%) vorrebbe che la propria scuola la includa nel curriculum. Attualmente, l’Italia si colloca tra le poche nazioni europee che non hanno programmi obbligatori di educazione affettiva e sessuale nelle scuole, insieme alla Polonia, la Romania, la Bulgaria, la Lituania e Cipro. «Con questo accordo, allineiamo la città di Milano al resto dell’Europa», commenta l’assessora Riva. «É un momento di collaborazione tra pubblico e privato, che decidono di mettersi insieme per una causa sociale e per avere un impatto positivo per la nostra società», incalza Paolo Zotti, ceo di Reckitt Benckiser Healthcare Italia, che commercializza Durex.

La preside del Luxemburg: «Basta discorsi legati solo alla procreazione, serve approfondire l’affettività»

Una delle scuole che aderirà al progetto è l’Istituto Tecnico Professionale Galileo Luxemburg di Milano, dove gli studenti hanno già partecipato a una serie di incontri focalizzati sul tema dell’educazione sessuale e affettiva. «Abbiamo deciso di coinvolgere soprattutto le classi di prima e seconda. E sono certa che il nuovo programma sarà un percorso al caso nostro: non ci interessa fare qualcosa di obsoleto con discorsi relegati esclusivamente alla procreazione o alle malattie sessualmente trasmissibili, ma qualcosa di nuovo che parta dall’affettività, dalla dimensione emotiva e relazionale», dichiara la preside Anna Borendo. «Sono gli stessi ragazzi ad avere questo bisogno. Da tempo – conclude -, nelle assemblee e nelle autogestioni gli studenti ci chiedono spazi dedicati per approfondire queste tematiche».

