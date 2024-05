Infarto sul treno per il giovane prof di inglese più famoso di TikTok: cos’è successo a Davide Patron

«C’è mancato poco». Così esordisce su Instagram Davide Patron, il tiktoker diventato famoso per le sue pillole social per riuscire a imparare l’inglese. Il 24enne ha avuto un arresto cardiaco su un treno in partenza per Parigi ed è riuscito a salvarsi grazie al soccorso tempestivo dei passeggeri che aveva attorno. «Su quel treno per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco. Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici», scrive in un lungo post sui suoi account social. Preoccupatissimi i suoi fan che lo hanno riempito di migliaia di messaggi d’affetto e vicinanza. Dal canto suo, Patron li assicura che nei prossimi giorni spiegherà meglio cos’è successo. «Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso», aggiunge. E conclude: «Cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese».

Chi è Davide Patron

Davide Patron ha 24 anni ed è nato a Mogliano Veneto, un piccolo comune che conta circa 27mila abitanti nella provincia di Treviso. Ha frequentato il liceo linguistico Francesco Algarotti di Venezia per poi buttarsi nell’ambito della finanza, che ha studiato in Scozia. Tuttavia, la sua grande passione sono rimaste le lingue. Attualmente, parla inglese, spagnolo, russo, francese e catalano. Competenza che gli ha permesso di avere successo su TikTok dove conta oltre 800mila followers e altrettanti 738mila su Instagram. Patron, fa sapere Il Corriere della Sera, è rimasto almeno un giorno in coma farmacologico e dopo la terapia intensiva è stato trasferito in rianimazione finché poi si è ripreso.

