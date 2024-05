Milano, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate: è grave

Un poliziotto è stato accoltellato intorno a mezzanotte del 9 maggio alla stazione di Lambrate a Milano. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che stava lanciando pietre contro i treni e che aveva anche colpito una donna di 55 anni, finita all’ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi. La polizia ha individuato un 37enne cittadino marocchino. Stordito dal taser, è riuscito comunque a colpire con un coltello un viceispettore 35enne con tre colpi alla schiena. L’uomo è all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi. Ha lesioni ad alcuni organi. Il cittadino marocchino è in arresto. Il cittadino straniero, che ha diversi alias in banca dati e precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, è ora in carcere a San Vittore.

