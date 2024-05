È morta la madre di Alessandra Matteuzzi, la 56enne vittima di femminicidio. Sarà sepolta con la figlia

Il dolore continua a colpire la famiglia Matteuzzi con la notizia della morte di Maria Bartolini, la madre di Alessandra Matteuzzi, la 57enne che fu uccisa dall’ex fidanzato Giovanni Padovani il 23 agosto 2022 sotto casa e durante un’aggressione di una violenza inaudita, con colpi di martello, calci, pugni, e persino l’utilizzo di una panchina in ferro. Dopodomani 11 maggio alle 10, presso la camera mortuaria dell’ospedale di Bentivoglio, si terrà la benedizione della salma di Maria Bartolini, seguita dalla cremazione. Secondo le volontà della figlia rimasta, Stefania Matteuzzi, i resti di Maria saranno uniti a quelli del marito e della figlia Alessandra. In questi anni, il caso dell’omicidio Matteuzzi ha scosso l’opinione pubblica perché si è trattato dell’ennesimo caso di efferato femminicidio. Lo scorso febbraio Padovani è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Bologna e i giudici gli hanno riconosciuto anche le aggravanti di premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking. Come emerso dalle indagini, la vittima era morta per le numerose e gravi fratture alla testa. Durante l’autopsia uscirono anche delle lesioni al torace. Il medico legale constatò che il decesso era stato determinato nello specifico da un’emorragia provocata a seguito dello sfondamento del cranio.

