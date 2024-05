Piacenza, camion carico di acido travolge un’auto sull’A21: morto sul colpo il conducente, sette intossicati

Lo scontro prima delle 7.30 all’ingresso dell’area di servizio di Nure Sud. I feriti non sarebbero in pericolo di vita

È di un morto e sette persone intossicate il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 7.30 sull’autostrada A21 all’altezza di Piacenza. Un camion carico di una sostanza pericolosa, l’acido paracetico, ha travolto un’auto su cui viaggiavano tre persone all’ingresso dell’area di servizio Nure Sud e si è poi ribaltato. Il conducente del camion è morto sul colpo, mentre i tre a bordo dell’auto sono rimasti intossicati. Soccorsi, sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza insieme ad altre quattro persone che li avevano aiutati a uscire dall’abitacolo. Sette in tutto dunque gli intossicati, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, l’eliambulanza e le squadre dei vigili del fuoco, e l’area di servizio è stata chiusa dalla polizia stradale di Cremona. Ancora da chiarire cosa esattamente abbia causato il grave incidente in cui il camionista ha perso la vita.

Foto di copertina: Piacenza Sera

