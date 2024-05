Le immagini dell’aurora boreale in Italia e nel mondo dopo la tempesta solare – Foto e video

Le immagini dell’aurora boreale visibile da stanotte a causa della tempesta solare o geomagnetica arrivano ormai da ogni parte del mondo. Oggi, 11 maggio, il Centro nazionale astroricercatori indipendenti – il Cnai – ha organizzato un convegno sul fenomeno all’Istituto nazionale di astrofisica di Roma. «Siamo ormai vicini al massimo solare», ha dichiarato Silvio Eugeni, presidente del Cnai, in riferimento alla tempesta geomagnetica in corso. Eventi di questo genere sono possibili grazie all’attività ciclica del sole. L’attuale ciclo è cominciato nel 2019 ed è vicino al valore massimo di intensità. Secondo gli esperti, oltre alle spettacoli aurore, si potrebbero verificare alcuni effetti negativi, come malfunzionamenti dei satelliti per le comunicazioni e criticità alle reti elettriche.

A proposito dell’evento programmato all’Istituto nazionale di astrofisica, ha spiegato Eugeni, «cerchiamo di avvicinare ragazzi alla scienza e all’astronomia, cerchiamo di far capire che l’astronomia non è soltanto l’osservazione degli astri. I ragazzi sono abituati a guardare le immagini di astronomia sul web, ma le osservazioni al telescopio sono una cosa diversa. Senza contare che circa il 60% delle foto di oggetti astronomici in circolazione sui social sono ritoccate». Tornando al fenomeno in corso, ecco alcune riprese arrivate anche dalla Stazione spaziale internazionale.

Foto e video dall’Italia

ANSA | Un post tratto dal profilo Facebook Meteoscienza mostra l’aurora boreale a Norcia

ANSA | Il cielo colorato dai Sar (stable aurora red arcs) al Lido di Venezia

ANSA | Aurora boreale alla periferia di Terni

ANSA | Aurora boreale nel cielo di Civita di Bagno, nei pressi di L’Aquila

