Camila Giorgi, l’ombra del fisco dietro la scomparsa: «La cerca la Guardia di Finanza». L’ipotesi della fuga negli Usa

Non pubblica una story su Instagram dai primi di maggio. Non si è iscritta agli Internazionali di Italia e non ha fornito alcuna spiegazione a riguardo. Adesso, riporta il Corriere, la Guardia di finanza la sta cercando per notificarle alcuni documenti. Camila Giorgi è scomparsa e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trovarsi negli Stati Uniti. La tennista maceratese è inseguita dal fisco italiano perché i finanzieri devono notificarle alcuni atti: dopo una serie di accertamenti, risultano a suo carico delle pendenze.

Un tentativo di convocazione di Giorgi negli uffici della finanza era avvenuto il 13 aprile. Tentativo vano. Altresì, al momento non risulta presentata alcuna denuncia per scomparsa. Anche la famiglia dell’atleta 32enne, stando alle indagini della procura di Firenze, avrebbe un profilo problematico dal punto di vista delle dichiarazioni dei redditi, alcune delle quali non sono state presentate. Mentre cresce il sospetto che Giorgi, sua madre e suo padre – che è anche il suo allenatore – abbiano lasciato l’Europa, probabilmente per trasferirsi negli Stati Uniti.

