Camila Giorgi, l’indagine del fisco e i soldi pignorati alla Federtennis. Mistero sul trasloco lampo: «Il padrone di casa teme per gli affitti arretrati»

Da alcuni mesi i vicini di casa di Camila Giorgi dicono di non averla mai più vista. A Calenzano, in provincia di Firenze, erano stati visti alcuni operai con dei furgoni che avrebbero portato via tutto, compresi i mobili racconta Repubblica che ha sentito alcune persone che vivevano vicino alla casa della tennista italo-argentina apparentemente scomparsa. Una circostanza che pare intrecciarsi con i presunti guai con il fisco italiano, che da tempo cerca di rintracciarla. Guai a cui potrebbero pure aggiungersi le rivendicazioni del padrone di casa di Calenzano. Come racconta un vicino di casa che da mesi non vede più Giorgi: «È un mistero, la si vedeva piuttosto spesso a correre o a portare a spasso i cani, ma all’improvviso è sparita. Anche il proprietario di casa non ne sa nulla, è preoccupato per gli affitti arretrati».

La «vacanza col fidanzato»

Dove sia finita la tennista non è stato chiarito neanche nel suo ultimo post su Instagram. Il suo staff, citato da Repubblica, nega la fuga all’estero per scappare dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate. E parla di una semplice vacanza con il fidanzato all’estero, dopo un periodo di forte stress. Deve averne avuto parecchio, visto quanto sta emergendo tanto sotto profilo sportivo quanto sotto quello fiscale. In grande silenzio, prima di confermare solo ieri sui social, Giorgi si era cancellata dall’International tennis integrity Agency e dai protocolli antidoping. Niente più tornei per la 32enne, compreso quello al Foro Italico che l’avrebbe riportata davanti ai tifosi italiani.

La fake news e i soldi pignorati alla Federtennis

C’è poi il fronte con l’Agenzia delle Entrate su cui la stessa Giorgi ha promesso un chiarimento sui suoi canali social «perché finora stanno uscendo solo articoli fake». Arriverà presto quindi l’occasione per la tennista di chiarire le accuse del fisco italiano, che lamenta di non aver ricevuto sue dichiarazioni dei redditi da anni, con relative tasse da pagare. Tra aprile e giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate avrebbe notificato alla Fedetennis un pignoramento presso terzi per una cifra che, secondo i quotidiani, oscilla tra i 464mila euro e i 480mila. Cifra che farebbe riferimento ai redditi dichiarati nel 2016.

L’indagine del fisco

Lo scorso 15 aprile i funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Prato avrebbero dovuto recapitare a Giorgi i documenti relativi al suo caso. Come spiega il Corriere della Sera, si trattava di cartelle esattoriali evase e conti da pagare. Un avviso di indagine che rischia di finire in un processo. In tribunale a Prato Giorgi c’era già finita per una contesa con il fisco, che l’aveva accusata di evasione. Il processo era finito con un’assoluzione. E pende ancora su di lei l’inchiesta della procura di Vicenza sui falsi vaccini Covid, con l’udienza preliminare fissata per il 16 luglio. Sempre che qualcuno riesca a notificarle la convocazione.

