Crolla il tetto di un centro commerciale a Marcianise, gli scricchiolii fanno scattare l’allarme: poi il boato – Il video

Gli addetti alla sicurezza sono riusciti a far allontanare le persone che in quel momento affollavano la galleria piena di locali. Al momento non ci sarebbe nessun ferito

Paura al Centro commerciale Campania di Marcinise, in provincia di Caserta, dove sabato sera è crollata parte del tetto mentre la struttura era ancora affollata dai clienti di gelaterie e pizzerie nella zona di Piazza Italia. Dopo che si sono sentiti alcuni scricchiolii provenire dal tetto, gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per allontanare le persone che alle 22 di sabato sera erano presenti nella galleria. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, nel giro di pochi minuti si è sentito un boato con pezzi della struttura caduti sul pavimento. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco e delle ambulanze. Ma dai primi accertamenti non ci sarebbero stati feriti. Secondo quanto rende noto la direzione del Centro Campania, a provocare il cedimento della struttura nella zona di Piazza Campania è stato un tendino che si è staccato in un angolo provocando in pochi minuti la caduta di pannelli dalla controsoffittatura.

