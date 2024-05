Matteo Renzi: «La Rai paga la società di Marco Travaglio: ma siamo impazziti?»

L’ex premier Matteo Renzi torna sulla questione dei soldi della Rai al Fatto Quotidiano. «Grazie ad alcuni articoli abbiamo scoperto che la società editrice de Il Fatto Quotidiano riceverebbe soldi pubblici dalla Rai. Cioé i denari del vostro canone non vanno per il servizio pubblico ma vanno al gruppo di Travaglio and company per pagare alcune loro produzioni che poi finiscono nelle vostre case. Io lo ritengo uno scandalo. La Rai che paga la società di Travaglio: ma siamo impazziti?». Il riferimento è all’accusa di Maria Elena Boschi, che ha chiesto spiegazioni in Vigilanza sul programma di Peter Gomez La Confessione acquistato dalla tv pubblica. Il Fatto ha risposto nei giorni scorsi spiegando che il format viene pagato meno delle produzioni. E che è stato acquistato per sopperire al flop di Avanti Popolo.

I chiarimenti

«La nostra Maria Elena Boschi ha chiesto chiarimenti in commissione di Vigilanza della Rai e i vertici dell’azienda dovranno confermarle o meno la cosa nei prossimi giorni. Ma nel frattempo le ha già risposto Travaglio insultandola in un editoriale. E dicendo che sì, è vero, c’è una produzione pagata dalla Rai ma che lui porterà la Boschi in tribunale, nel suo ‘habitat naturale’», dice Renzi. «Effettivamente è vero: la Boschi conosce i tribunali perché è avvocato. Mentre Travaglio conosce i tribunali perché è un pregiudicato penale con sentenza passata in giudicato e un pluricondannato civile. E io anzi approfitto per ringraziarlo anche a nome della mia famiglia di tutto quello che ha fatto per noi a livello di risarcimento civile. Ma al di là del tono di Travaglio e della sua violenza verbale: vi rendete conto che la Rai paga la società editrice de Il Fatto Quotidiano per fare programmi che potrebbe fare con personale interno? Ma non vi sembra uno scandalo?», conclude.

