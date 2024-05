Roma, una perdita d’acqua in via del Forte Braschi fa aprire una voragine sulla careggiata – Il video

Chiuso il tratto stradale compreso tra via della Pineta Sacchetti e via Battistini

Al risveglio, i residenti della zona a Nord-Ovest di Roma, precisamente in via del Forte Braschi, hanno trovato la careggiata impraticabile. La mattina del 13 maggio, una rottura delle tubature disposte sotto il manto stradale ha causato una copiosa fuoriuscita d’acqua. A un certo punto, all’altezza del civico 37, si è aperta una voragine al centro della strada. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio hanno messo in sicurezza l’area. Dopodiché, il personale tecnico Acea, coadiuvato dai Vigili del fuoco, è riuscito a bloccare la fuoriuscita. Si è reso necessario anche l’intervento di alcune autobotti per collegare gli istituti scolastici della zona alla rete idrica. Al momento, resta chiuso il tratto stradale compreso tra via della Pineta Sacchetti e via Battistini.

