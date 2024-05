Migliora Christian Di Martino, il poliziotto 35enne accoltellato alla stazione di Lambrate che si è risvegliato dal coma

Christian Di Martino l’agente di 35 anni accoltellato alla stazione di Lambrate l’8 maggio scorso da Hasan Hamis, resta in condizioni critiche ma secondo i medici «il peggio è passato». Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’uomo, ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale Niguarda di Milano, lunedì mattina si è svegliato dal coma e ha ricevuto alcune visite, tra cui quella del presidente del Senato Ignazio La Russa. Di martino è stato accoltellato tre volte, con lesioni agli organi interni, arrivato in condizioni disperate in ospedale ora sembra in via di miglioramento. Ha ancora davanti un’altra settimana di terapia intensiva. A tenergli compagnia la maglia firmata dai giocatori dell’Inter, procuratagli dal cognato Federico Dimarco, calciatore nerazzurro.

(foto Lucrezia Capuano internazionale Milano/Fb)

