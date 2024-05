Cristiano Iovino pestato sotto casa, ora parlano gli ultras del Milan: «Fedez? Non abbiamo alcun legame con lui»

Fedez in combutta con gli ultras del Milan? Protetto da alcuni di essi? Circolano da giorni ipotesi e versioni con varie sfumature tra i rapporti che intercorrerebbero tra il rapper/influencer e i leader della curva rossonera. Retroscena che si legano a doppio filo a quanto accaduto la notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, quando il personal trainer Cristiano Iovino sarebbe stato pestato sotto casa a Milano da diversi ultras del Milan, alla presenza dello stesso Fedez, con il quale Iovino aveva avuto un’accesa lite poche ore prima in discoteca. Fedez nega di essere stato presente a quel blitz sotto casa di Iovino nel cuore della notte, come invece sostengono diversi testimoni. La procura indaga, e ha iscritto ieri lo stesso cantante nel registro degli indagati. Oggi però ad alzare la voce sono gli ultras stessi, che in un post affidato ai social sostengono non esserci «alcun tipo di legame con il signor Federico Lucia». Destini da separare con cura, insomma, anche in chiave giudiziaria. «Ormai da giorni assistiamo a un tam-tam mediatico relativo alle vicende private del cantante Fedez. Trattandosi di un personaggio molto popolare la cosa può non stupire, ma ciò che invece profondamente ci indigna è la diffusione di notizie totalmente non veritiere, le quali accostano il nome della Curva Sud al cospetto appunto del signor Federico Lucia», scrivono i leader della Curva di San Siro, sponda rossonera. Di qui l’intenzione di ribadire «una volta per tutte che la Curva, intesa come gruppo di persone che da sempre segue il Milan in ogni stadio per sostenere i colori rossoneri, non abbia alcun tipo di legame con Fedez, né riguardo vicende professionali, né tantomeno riguardo vicende private». Un’allusione al fatto che i legami esistano invece eccome in forma privata tra Fedez e alcuni singoli leader di quella Curva? Anche questi aspetti dovranno essere chiariti nel corso delle indagini ora in corsa presso la procura di Milano.

