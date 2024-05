De Niro torna all’attacco di Trump: «Come Mussolini e Hitler, non viene preso sul serio. E poi…» – Il video

Robert De Niro torna all’attacco di Donald Trump, che secondo l’attore è paragonabile a personaggi come Benito Mussolini e Adolf Hitler. Ospite del programma The View con Whoopi Goldberg, l’attore ha detto di non capire «perché la gente non lo prenda sul serio», invitando a guardare i precedenti storici nel resto del mondo. «Storicamente, in altri paesi non hanno preso sul serio» certi leader. «Penso a Hitler e Mussolini… “sono stupidi, pagliacci…”. Perché non pensiamo che questo tizio farà esattamente quello che promette? Lo ha già fatto. E allora? Ce ne staremo seduti a dire “ve lo avevamo detto”? Succederà: se verrà eletto, cambierà questo paese», spiega De Niro che accusa chi sostiene Trump «con rabbia e odio». E l’ex presidente Usa, che sfiderà Joe Biden alle presidenziali «ha fatto qualsiasi cosa, che altro serve? È come se volesse fare il peggio possibile», continua l’attore mentre la regia cerca di censurare una serie di insulti abbassando l’audio.

