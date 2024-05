Superbonus, ecobonus, mobili: la guida definitiva a tutte le agevolazioni per i lavori in casa

Superbonus, ecobonus, bonus casa, bonus verde, bonus mobili. La lista degli incentivi edilizi attualmente in vigore è un labirinto dentro cui persino gli addetti ai lavori faticano a districarsi. Il governo ha fatto sapere più volte di essere al lavoro per rimettere mano all’attuale sistema dei bonus, che d’ora in avanti dovranno tenere conto anche degli ambiziosi obiettivi fissati dalla direttiva europea sull’efficientamento energetico degli edifici, ribattezzata in Italia «direttiva case green». In attesa che l’esecutivo sveli il tanto atteso «testo unico dei bonus edilizi», in questi giorni in Parlamento si sta discutendo l’ennesima modifica agli incentivi per i lavori di ristrutturazione. Un emendamento presentato dal governo, e firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, fa salire da 4 a 10 anni il tempo necessario per avere indietro dallo Stato il rimborso per i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del Superbonus, del Sismabonus e del Bonus barriere architettoniche.

Una stretta che avrà anche valore retroattivo, perché riguarderà tutti gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2024. Il ministro leghista ha giustificato questa scelta parlando della necessità di arginare il crescente peso che il Superbonus sta avendo sulle casse dello Stato . Al 31 aprile 2024, rende noto l’ultimo rapporto di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), l’onere complessivo a carico dello Stato è salito a 122,643 miliardi di euro. Nonostante il Superbonus abbia monopolizzato attenzione e risorse, ci sono tanti altri bonus edilizi attualmente in vigore. Di seguito uno schema riassuntivo, realizzato con l’aiuto di Antonio Disi, ricercatore del dipartimento Efficienza energetica di Enea.

Superbonus

Chi può usufruirne: condomini, persone fisiche, istituti autonomi case popolari (Iacp), cooperative di abitazione a proprietà condivisa, Onlus, associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche, soggetti ires (ma solo ad alcune condizioni)

condomini, persone fisiche, istituti autonomi case popolari (Iacp), cooperative di abitazione a proprietà condivisa, Onlus, associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche, soggetti ires (ma solo ad alcune condizioni) Interventi ammessi: per accedere all’incentivo è necessario almeno uno degli interventi considerati trainanti Interventi principali (trainanti): isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici Interventi secondari (trainati): efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, eliminazione di barriere architettoniche

per accedere all’incentivo è necessario almeno uno degli interventi considerati trainanti Percentuale di detrazione: 110% per i lavori deliberati entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute nel 2024; 65% per le spese relative al 2025. Per i cantieri con almeno il 60% di avanzamento a fine 2023 sarà concesso, a chi ha redditi sotto i 15mila euro, un contributo speciale dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

110% per i lavori deliberati entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute nel 2024; 65% per le spese relative al 2025. Per i cantieri con almeno il 60% di avanzamento a fine 2023 sarà concesso, a chi ha redditi sotto i 15mila euro, un contributo speciale dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Anni necessari per ottenere il rimborso: 4 anni (con l’emendamento in discussione in parlamento passerà a 10 anni)

4 anni (con l’emendamento in discussione in parlamento passerà a 10 anni) Importo massimo: da 50mila a 30mila per unità immobiliare, a seconda della composizione dell’edificio

da 50mila a 30mila per unità immobiliare, a seconda della composizione dell’edificio Validità: 2025

Sismabonus

Chi può usufruirne: soggetti Irpef e soggetti Ires

soggetti Irpef e soggetti Ires Interventi ammessi: miglioramento delle prestazioni sismiche per edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3

miglioramento delle prestazioni sismiche per edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3 Percentuale di detrazione: 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025

70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 Anni necessari per ottenere il rimborso: 5 anni (con l’emendamento in discussione in parlamento passerà a 10 anni)

5 anni (con l’emendamento in discussione in parlamento passerà a 10 anni) Importo massimo: 96mila euro per unità immobiliare

96mila euro per unità immobiliare Validità: 2025

Bonus mobili

Chi può usufruirne: soggetti Irpef

soggetti Irpef Interventi ammessi: acquisto nuovi mobili, acquisto grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, alla classe F per frigoriferi e congelatori

acquisto nuovi mobili, acquisto grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, alla classe F per frigoriferi e congelatori Percentuale di detrazione: 50% delle spese sostenute

50% delle spese sostenute Anni necessari per ottenere il rimborso: 10 anni

10 anni Importo massimo: 5mila euro

5mila euro Validità: 2024

Bonus barriere architettoniche

Chi può usufruirne: persone fisiche (compresi gli esercenti), enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali, società semplici, soggetti che conseguono reddito d’impresa

persone fisiche (compresi gli esercenti), enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali, società semplici, soggetti che conseguono reddito d’impresa Interventi ammessi: eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici

eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici Percentuale di detrazione: 75% delle spese sostenute

75% delle spese sostenute Anni necessari per ottenere il rimborso: 5 anni (con l’emendamento in discussione in parlamento passerà a 10 anni)

5 anni (con l’emendamento in discussione in parlamento passerà a 10 anni) Importo massimo: da 50mila a 30mila euro per unità immobiliare, a seconda della composizione dell’edificio

da 50mila a 30mila euro per unità immobiliare, a seconda della composizione dell’edificio Validità: 2025 (dal 1° gennaio 2024, salvo alcune eccezioni, l’agevolazione si può ottenere solo come detrazione Irpef)

Bonus casa

Chi può usufruirne: proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, inquilino o comodatario, soci di cooperative, soci di società semplici, imprenditori individuali

proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, inquilino o comodatario, soci di cooperative, soci di società semplici, imprenditori individuali Interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile serve una comunicazione all’Enea)

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile serve una comunicazione all’Enea) Percentuale di detrazione: 50% delle spese sostenute

50% delle spese sostenute Anni necessari per ottenere il rimborso: 10 anni

10 anni Importo massimo: 96mila euro per unità immobiliare

96mila euro per unità immobiliare Validità: 2024

Bonus verde

Chi può usufruirne: proprietari dell’immobile, titolari di nuda proprietà, usufruttuari e persone che hanno l’immobile in comodato d’uso, inquilini in affitto, case popolari, condomini, enti pubblici o privati che corrispondono l’Ires

proprietari dell’immobile, titolari di nuda proprietà, usufruttuari e persone che hanno l’immobile in comodato d’uso, inquilini in affitto, case popolari, condomini, enti pubblici o privati che corrispondono l’Ires Interventi ammessi: sistemazioni a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

sistemazioni a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili Percentuale di detrazione: 36% delle spese sostenute

36% delle spese sostenute Anni necessari per ottenere il rimborso: 10 anni

10 anni Importo massimo: 5mila euro per unità immobiliare

5mila euro per unità immobiliare Validità: 2024

Ecobonus

Chi può usufruirne: soggetti Irpef e Ires

soggetti Irpef e Ires Interventi ammessi: spese per l’efficientamento energetico degli edifici (serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione di classe A, riqualificazione globale dell’edificio, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation, microgeneratori

spese per l’efficientamento energetico degli edifici (serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione di classe A, riqualificazione globale dell’edificio, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation, microgeneratori Percentuale di detrazione: dal 50% al 70%

dal 50% al 70% Anni necessari per ottenere il rimborso: 10 anni

10 anni Importo massimo: da 30mila a 100mila euro

da 30mila a 100mila euro Validità: 2024

In copertina: Operai edili al lavoro sulla facciata di uno stabile di Milano (ANSA/Daniel Dal Zennaro)

