Milano sotto il diluvio: esondazione del fiume Lambro, strade e palazzi allagati – Foto e video

I sommozzatori recuperano una donna con disabilità, bloccata in via Rilke. Alle 6.30 di stamani è stata anche attivata la vasca di contenimento del Seveso

Dalla sera di ieri, 14 maggio, non accennano a diminuire le piogge che si stanno abbattendo sul Nord Italia. In particolare, risultano allagate alcune zone della città di Milano, non solo quelle in prossimità dei corsi d’acqua: nel video di apertura, ad esempio, si vede un carroattrezzi intervenire lungo la strada che costeggia Parco Sempione: il manto stradale è completamente sommerso dall’acqua. Le perturbazioni, in Italia settentrionale, dovrebbero verificarsi anche domani e venerdì 17 maggio, con fenomeni temporaleschi: sono causate da un’area di bassa pressione sulla Gran Bretagna, che ha permesso il cedimento dell’alta pressione sul bacino Mediterraneo. Un miglioramento è atteso nel weekend.

Tornando alla situazione milanese, si segnalano diversi interventi dei Vigili del fuoco – un’ottantina -, della Protezione civile e della Polizia locale, soprattutto per casi di caduta alberi e tetti pericolanti. Risultano deviate alcune linee del trasporto pubblico, il traffico è congestionato e, ancora una volta, desta preoccupazione il Lambro. Il fiume è esondato dagli argini in alcuni punti, ma si tratterebbe – scrive l’Ansa – di un’esondazione «controllata e monitorata». In via Rilke, in prossimità del corso d’acqua, «i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare una donna disabile che doveva essere visitata da un medico ma non poteva uscire di casa a causa del livello dell’acqua, arrivato a un metro e mezzo in quel punto. La signora è stata recuperata con il gommone e accompagnata all’ambulanza, che l’ha portata in ospedale per la visita». Lo riporta l’agenzia di stampa.

L’assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli, a proposito del Lambro, ha parlato di livelli molto alti del fiume, arrivati a 2 metri e 50 centimetri. «Ieri sera abbiamo evacuato le comunità, in modo tale da non aver problemi». Già nelle prime ore di oggi, 15 maggio, si era verificato un “rigurgito” del bacino, con fuoriuscite nel quartiere di Ponte Lambro. Strade e alcuni palazzi sono allagati. Esponenti locali della Lega hanno denunciato la condizione delle case popolari di via Rilke: «Sgorga acqua dal tetto mai riparato nonostante le molteplici denunce e l’edificio è completamente allagato anche a causa del non funzionamento delle pompe che dovevano garantire che i sotterranei rimanessero asciutti».

Dovrebbero essere al sicuro, invece, i quartieri Niguarda, Pratocentario e Isola: alle 6.30 di oggi è entrata in funzione la vasca di contenimento del Seveso, infrastruttura realizzata proprio per proteggere le zone di Milano Nord. «Ancora una volta quest’opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città», ha commentato Granelli. Allagato il cavalcavia Pompeo Leoni, nell’area Sud della città, dove sta intervenendo personale della Polizia locale. In questa zona, i Vigili del fuoco hanno svolto un’operazione di messa in sicurezza di due persone rimaste bloccate a bordo di un’auto.

I video

@ioamomilano Buonanotte da piazza Del Duomo sotto una pioggia ☔️ ☔️ ☔️ dirompente! Milano è bellissima anche sotto la pioggia!!! ♬ suono originale – Io Amo Milano

Le foto

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Quartiere Ponte Lambro

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Quartiere Ponte Lambro

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Quartiere Ponte Lambro

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Quartiere Ponte Lambro

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Quartiere Ponte Lambro

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Quartiere Ponte Lambro

