DAZN costerà di più: da agosto scatta l’aumento dei prezzi degli abbonamenti

Nuova stagione, nuovi abbonamenti, nuovi listini. Ovviamente, più costosi. Con la fine della programmazione legata alle partite del calcio italiano ed europeo, DAZN rivede al rialzo, come già a gennaio, i piani di abbonamento e contestualmente crescerà anche l’offerta, soprattutto nel periodo estivo. Dal prossimo anno, la piattaforma streaming ospiterà anche il meglio delle competizioni del volley maschile e femminile, anche quello delle rispettive Nazionali, ma già dal 17 luglio verranno dedicati sei nuovi canali alle Olimpiadi di Parigi, che si aggiungeranno a Eurosport 1 e 2 per un totale di 700 ore di diretta. Il boccone quindi è meno amaro per gli iscritti ai servizi DAZN, che da agosto vedranno però aumentare il costo dei loro abbonamenti. Il piano DAZN Standard è quello che consente di guardare partite ed eventi sportivi, live e on demand, in contemporanea su due dispostivi diversi (se ne possono registrare fino a sei) purché connessi alla stesse rete domestica. Tre le modalità di pagamento a disposizione: in unna unica soluzione annuale che sale a 359 euro (29,92 al mese), annuale con pagamento mensile dilazionato a 34,99 euro al mese, o mensile non vincolato a 40,99 euro. L’abbonamento permette di seguire tutti gli eventi sportivi disponibili su DAZN. C’è poi il piano DAZN Plus, con tutti gli eventi sportivi e la possibilità di vederlo in contemporanea su due dispositivi (fino a 7 registrabili) da reti domestiche differenti. L’abbonamento annuale in una unica soluzione passa a 599 euro, mentre il mensile a 59,99 euro. C’è poi l’offerta Star, per gli amanti degli sport che non siano il calcio, in promozione a 8,99 euro a mese per 12 mesi senza vincoli fino al 26 maggio, per poi passare a 11,99 euro al mese una volta scaduta l’offerta.

