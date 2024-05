Un’ex vigilessa è stata uccisa da un colpo di pistola nel Bolognese

Una donna di 33 anni è stata uccisa da un colpo di arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratta di un’ex vigilessa, che in passato ha prestato servizio al comando dell’Unione dei comuni. Dalle prime ricostruzioni pare che la donna – in servizio fino a pochi mesi fa – avesse avuto una relazione con un altro ex vigile, 60enne, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. I carabinieri, giunti sul luogo del delitto, stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Ciò che appare certo, per il momento, è che il colpo sarebbe stato sparato da una pistola di ordinanza. L’uomo, sentito dai carabinieri, avrebbe detto che il colpo è partito accidentalmente. Sono in corso accertamenti anche da parte del medico legale e del pm di turno. Nel frattempo, la sede della polizia locale è stata transennata.

