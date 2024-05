Omicidio Luca Sacchi: per la Cassazione processo da rifare per l’ex Anastasiya. Confermata la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso

Arriva la parola dei giudici di Cassazione sull’omicidio di Luca Sacchi, disponendo un nuovo processo di appello per Anastasiya Kylemnyk, l’ex fidanzata del personal trainer, accusata di violazione della legge sulla droga. La ragazza era stata condannata a tre anni di carcere. Disposto un nuovo processo di appello anche per Paolo Pirino e Marcello De Propris. Il primo è il complice di Del Grosso nell’aggressione, il secondo consegnò l’arma del delitto: entrambi furono condannati a 14 anni e 8 mesi di carcere. La pena dovrà essere ricalcolata. Intanto confermata e quindi definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso autore materiale dell’omicidio del giovane, avvenuto a Roma il 24 ottobre del 2019 davanti ad un pub.

