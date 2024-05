Ostia, la maestra aggredita da una donna legata al clan Spada sarà trasferita

L’insegnante aggredita per mano di una donna legata al clan Spada lascerà Ostia e andrà a lavorare in una scuola abruzzese. La scelta, riportata dal Corriere della Città, avviene dopo la visita del ministro Giuseppe Valditara. La donna aveva già riferito a Il Messaggero la volontà di andarsene dall’Amendola-Gattuso. Non è chiaro se il trasferimento sarà immediato, data la fine dell’anno scolastico. Aveva presentato richiesta di trasferimento due mesi prima dell’aggressione ma probabilmente perché già prima ci sarebbero state delle ritorsioni. Anche perché, riporta il quotidiano, sembra che nella struttura scolastica si sia tentato di spegnere l’attenzione mediatica sui fatti accaduti alla stessa formatrice scolastica.

(foto di repertorio ANSA)

