Amadeus rivela la gelosia per sua moglie: «Sono focoso, una volta tagliai la strada a uno che fece un complimento a Giovanna»

«Mi ricordo una volta in macchina. Uno fece un apprezzamento a Giovanna – Civitillo, sua moglie – e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada. Sono sceso dalla macchina come a dire “adesso ti gonfio”. Giovanna urlava “no no no!”». È una parte del racconto che Amadeus ha affidato a Diletta Leotta, per il podcast Mamma dilettante. Il conduttore, al centro delle cronache per il suo addio alla Rai dopo l’ennesimo Sanremo dei record, è stato intervistato con al fianco sua moglie Giovanna. E anche lei ha ammesso di essere gelosa del compagno: «Siamo sempre stati gelosi – ha detto Civitillo -. Io però sono una gelosa razionale, lui è completamente irrazionale. Nessuno mi poteva neanche salutare, adesso è migliorato tantissimo».

Il conduttore ha spiegato di essere un tipo «focoso» e di «dimenticarsi», a volte, di essere un personaggio pubblico. Tuttavia, la gelosia con gli anni è andata stemperandosi: «Forse più all’inizio c’è stata gelosia. Devo dire dopo no, perché è consolidato che siamo una coppia e quindi è chiaro che c’è rispetto da parte di tutti. All’inizio, quando non si sapeva e qualcuno faceva magari un po’ il provolone…». È da qui che è partito l’aneddoto sulla bravata commessa alla guida da Amadeus. Che, comunque, si è conclusa a lieto fine: «A un certo punto, questo è sceso che non aveva capito e mi fa “oh Ama ciao!” e mi ha disarmato. Cioè, a quel punto con questo sorriso è stato carinissimo e io gli ho detto “ciao” e lui “facciamo una foto?” Parliamo di 20 anni fa».

