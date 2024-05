L’esonero di Allegri spacca gli juventini, le reazioni tra chi esulta per «il giorno più bello della mia vita». E chi già lo rimpiange

Dopo 420 partite e 12 titoli vinti, si è chiusa la storia tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Una fine burrascosa, che ha diviso i tifosi bianconeri. Da una parte, chi è grato al tecnico toscano per quanto fatto in questi anni. Dall’altra, chi attendeva da tempo che lasciasse la panchina. «Grazie Max. Tre anni complicati dove è successo di tutto. Ma ci hai sempre messo la faccia per noi, per la Juve. In bocca al lupo Max, gobbo vero», scrive un utente su X. Ma ci sono tanti altri tifosi che sostengono la decisione della società. Sotto il post del club si legge: «Esonero giusto», «Finalmente una notizia positiva» e anche «Questo è il giorno più bello della mia vita». Tra questi due estremi, c’è anche chi si sente un po’ combattuto: «Allegri è andato via e non riesco a odiarlo. Anzi, è un po’ come quell’ex che ti fa del male ma a cui comunque vuoi un po’ bene. Io e Allegri in una toxic relationship», scrive un utente. Scorrendo tra i commenti, c’è chi non dimentica le prestazioni sotto tono delle ultime stagioni: «Ma dopo tre anni di me**a come questi vi lamentate se viene esonerato? Doveva dimettersi quel farabutto». Infine, c’è chi guarda già al futuro e pubblica una foto di un soldato che sventola una bandiera con il volto di Thiago Motta, possibile successore di Allegri, e scrive: «Libertà».

