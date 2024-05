Mattarella: «L’Italia non è immune a episodi di omotransfobia, ci vuole l’impegno delle istituzioni»

«Sono più di sessanta i Paesi nel mondo in cui l’omosessualità viene punita con la reclusione, in alcuni ancora si rischia persino la pena di morte». Oggi – 17 maggio – si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha diramato un comunicato per sensibilizzare sul tema. Nelle sue parole, c’è anche un’esortazione alle istituzioni italiane a fare di più per contrastare queste forme di discriminazione: il nostro Paese, dice, «non è immune da episodi di omotransfobia. Persone discriminate, schiacciate da pregiudizi, che spesso sfociano in inaccettabili discorsi d’odio, aggredite verbalmente e fisicamente. Non è possibile accettare di rassegnarsi alla brutalità. La violenza dei giudizi, di cui tanti cittadini sono vittime solo per il proprio orientamento sessuale, rappresenta un’offesa per l’intera collettività». E conclude: «L’impegno delle Istituzioni deve essere orientato a fornire, soprattutto alle nuove generazioni, gli strumenti per comprendere le diversità delle esistenze e delle diverse esperienze umane, per una società inclusiva e rispettosa delle identità».

