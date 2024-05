Roma, a Centocelle le famiglie si ribellano e scendono in strada contro i furti all’asilo nido – Il video

«Fuori i ladri dalle scuole!», «Non si tocca la mia scuola», con questi cori un centinaio di genitori hanno sfilato per le vie di Centocelle, a Roma in protesta con l’ondata di furti negli istituti e asili nido del quinto municipio. La folla, composta da famiglie, educatrici, coordinatrice pedagogica Stefania Beghi e l’assessora municipale alle Politiche Educative e Scolastiche Cecilia Fannunza, si è ritrovata prima davanti all’asilo nido L’Albero azzurro in via delle Mandragole per un presidio. Il nido comunale ha subito otto furti nell’arco di un mese (l’ultimo, ieri sera). «Siamo a una media di 10 per cento sulla media di 104 scuole. Lunedì ci sono stati circa otto furti», ha dichiarato l’assessora Fannunza. L’unica soluzione, spiega, è il collegamento di 60 istituti della zona al numero unico di emergenza, il cosiddetto protocollo NUE. Su cui mancherebbe solo la firma del prefetto. «Ovviamente noi non gestiamo l’ordine pubblico – sottolinea – e quindi ci aspettiamo che in attesa di questa firma del protocollo ci sia maggior pattugliamento della zona». «Sono preoccupata – spiega l’assessora – perché non c’è serenità nei nostri istituti. Molti rimangono senza pc, senza servizi e questo è inaccettabile». Davanti all’ingresso dell’Albero Azzurro capeggia uno striscione: «Siamo bambini. Qui si entra per giocare, non per rubare». Le famiglie iniziano a sfilare lungo le vie intorno al parco Madre Teresa di Calcutta. Fischi, tamburelli e cori. «Speriamo che facendo rumore questa storia stavolta finisca al più presto», racconta la mamma di un bambino di due anni.

Leggi anche: