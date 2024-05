Roma, giallo nel B&B dietro al Colosseo. Sangue su muro e letto, l’ospite ferita: «Sono la nipote di Steffi Graf, mi hanno accoltellato»

«Sono la nipote di Steffi Graf, mi hanno aggredito». Nuda, ferita, con il sangue sulle pareti, il pavimento e il letto sul quale era stesa, in stato confusionale. Così se l’è ritrovata davanti un’addetta delle pulizie di un bed and breakfast di Roma, a qualche centinaio di metri dal Colosseo. Sul posto sono subito arrivate le forze dell’ordine, carabinieri e polizia con il personale sanitario per prestarle soccorso e capire cosa fosse successo. La giovane si è presentata come Talia Graf, modella di circa 20 anni e nipote della campionessa di tennis tedesca Steffi Graf, che in carriera ha collezionato 22 titoli del Grande Slam. Secondo il suo racconto, sarebbe stata aggredita nella stanza del lussuoso b&b romano da un gruppo di persone che l’avrebbe colpita con un’arma da taglio. «Mi hanno accoltellato», ha dichiarato a polizia e carabinieri. La sua identità è ancora da confermare, ma quello che rimane da capire è se effettivamente ci sia stata un’aggressione. Secondo quanto trapela in questa prima fase di indagine infatti gli investigatori escluderebbero il coinvolgimento di terze persone. La ragazza ha i segni di numerose ferite, sulle gambe e sull’addome, al momento le ipotesi sono l’incidente o il gesto volontario. I sanitari che l’hanno visitata propendono per la possibilità che le ferite possano essere state autoinferte. Nella stanza è stato anche trovato un coltello. Ora la giovane si trova all’ospedale San Giovanni di Roma, ancora in stato di forte stress emotivo, e saranno necessarie ulteriori verifiche.

