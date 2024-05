Gualtieri suona con Ultimo nel parchetto intitolato al cantante: «Qui maledicevo le cose per come andavano» – Il video

Con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri come chitarrista d’eccezione, Ultimo ha improvvisato una piccola esibizione nel parco di San Basilio, intitolato simbolicamente al cantautore. Una scelta non casuale per l’artista romano, originario di quel quartiere da cui ha iniziato la sua carriera. Seduti insieme su una panchina, Gualtieri e Ultimo improvvisano «Altrove»: «Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo parcheggio con gli amici di una vita e anche da solo – scrive Ultimo sui social – Ascoltavo le mie canzoni, maledicevo le cose per come andavano, perché ogni mio tentativo di farle conoscere non funzionava. Tutta la mia vocazione e la mia “poetica” (concedetemi il termine), sono nate qui. Qui di fronte ho frequentato la scuola materna, la scuola elementare e anche la scuola media. “In classe non ero presente…”. Ogni verso delle mie prime canzoni è passato da qui. Mai avrei pensato di vedere il mio nome accostato a questo posto dal comune di Roma».

