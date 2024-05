Quando Franco Di Mare conobbe sua figlia a Sarajevo: «Presi in braccio una bimba bruna, mi si aggrappò al collo e quello fu l’inizio della storia» – Il video

«Andai in un orfanotrofio di Sarajevo che era stato colpito da una granata. Presi in braccio una bimba bruna, che istintivamente mi si aggrappò al collo e quello fu l’inizio della storia». Alla trasmissione L’ora solare, di Tv2000, Franco Di Mare, l’ex giornalista Rai morto ieri, venerdì 17 maggio, all’età di 68 anni, raccontò di come ha conosciuto Stella, la bambina che poi ha adottato insieme alla sua ex moglie. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 1992. Di Mare si trovava in missione come corrispondente di guerra per raccontare il conflitto in Bosnia ed Erzegovina. «Avevo trentacinque anni in un momento particolare della mia vita e Stella mi ha salvato», aveva spiegato il reporter a Rai News. Oggi Stella ha poco più di trent’anni ed è laureata in economia. La storia dell’incontro è stata raccontata dallo stesso giornalista nei libri “Non chiedere perché” e “Il cecchino e la bambina. Emozioni e ricordi di un inviato di guerra“, ma anche nella fiction Rai L’angelo di Sarajevo con Beppe Fiorello.

