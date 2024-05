Michele, la storia del neonato ucciso dal pitbull di famiglia: «Il cane ci seguiva, poi l’ha morso alla testa e al collo»

Il cane non aveva mai mostrato segni di aggressività. Ora è in un canile protetto in attesa delle decisioni della Asl

Si chiamava Michele il bambino di cinque mesi morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di famiglia in via Marconi a Palazzolo Vercellese. Il neonato era tra le braccia della nonna quando è stato aggredito dal cane. Nerone, 8 anni, ha morso il bambino alla testa. Solo l’intervento di un vicino di casa ha consentito di liberarlo. Poi un’équipe sanitaria con l’elisoccorso ha tentato di rianimarlo. Senza risultati. I genitori del bambino si chiamano Dennis Cassinelli e Barbara Saporito. La tragedia arriva a tre settimane di distanza rispetto a quella di Francesco Pio a Eboli. Secondo la ricostruzione di Repubblica tutto è accaduto alle 18 del 17 maggio. La nonna stava cullando il bambino quando il pitbull le è saltato addosso. Facendola cadere con il bimbo in braccio.

Alla testa e al collo

Il cane ha morso il neonato alla testa e al collo. La nonna ha riportato alcune lievi ferite, tra cui la frattura di un piede. Il padre e la madre invece erano usciti di casa per andare a fare la spesa. Lui abita a Palazzolo da otto anni. Il cane non aveva mai mostrato segni di aggressività. Quando i genitori sono tornati a casa, hanno portato il neonato vicino al campo sportivo in cui è atterrato l’elicottero del 118. La sindaca di Palazzolo Maria Franca Giorcelli dice che «segnalazioni su un’eventuale aggressività del cane non c’erano mai state. A volte il pitbull si vedeva in giro tra le strade del paese, sempre al guinzaglio. È una tragedia che ha scosso tutto il paese, siamo rimasti sconvolti. Purtroppo, in casi del genere e specialmente con determinate razze, serve un’attenzione massima quando avviene la nascita di un bambino e c’è quindi l’inserimento in famiglia».

«Il cane ci seguiva»

La nonna ha detto ai carabinieri che stava facendo una passeggiata in giardino: «Il cane ci seguiva. A un certo punto ha fatto un balzo e ha morso il bambino alla testa». I militari hanno portato via il cane. Lo terranno per qualche tempo in un canile protetto in attesa delle decisioni dei veterinari della Asl. La procura di Salerno ha dissequestrato nei giorni scorsi i due pitbull che hanno ucciso Francesco Pio a Eboli. I cani si trovano in un rifugio nel Casertano e, precisa l’Oipa, dovranno essere sottoposti a un percorso di rieducazione a Napoli.

