Monaco, gli attivisti di Ultima Generazione fermano l’aeroporto: voli in ritardo o cancellati – Il video

Si allargano a macchia d’olio le proteste degli attivisti per l’ambiente, che puntano ad attirare l’attenzione sulla crisi climatica anche provocando disagi. Come accaduto a Monaco, dove alcuni membri di Letzte Generation si sono attaccati alle vie di rullaggio (la superficie che identifica il percorso che gli aerei debbono percorrere per spostarsi da un punto ad un altro). L’azione ha portato anche alla chiusura dell’aeroporto per motivi di sicurezza. L’aeroporto prevedeva di accogliere almeno 350.000 passeggeri in questo weekend, festivo in Germania. Inizialmente si era pensato di cancellare tutti i voli, o di dirottarli su altri aeroporti. In seguito una delle due piste ha riaperto, ma un rappresentante dell’aeroporto ha avvertito che ci sarebbero stati dei ritardi. 60 voli sono stati cancellati.

Le motivazioni

Su Twitter sono state riportate le parole di un’attivista presente sul posto, Judith: «Il governo sta minimizzando la situazione e addirittura sovvenziona ulteriormente tutta questa follia». Il riferimento è ai sussidi concessi dal governo tedesco al settore aereo sotto forma di esenzioni per cherosene e IVA. «La domanda non dovrebbe essere: ‘Vado in vacanza oggi?’, la domanda dovrebbe essere: ‘Vogliamo sopravvivere?’, perché non è in gioco niente di meno!», ha aggiunto l’attivista. Otto attivisti sono stati arrestati.

Foto copertina: Letzte Generation su Twitter

Leggi anche: