Ucraina, quasi 10mila persone lasciano le loro case a Kharkiv. Zelensky boccia la tregua olimpica di Macron: «Farebbe il gioco del nemico»

Quasi 10mila persone hanno lasciato le loro abitazioni nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina nordorientale, per via dell’offensiva di terra lanciata dalle forze russe. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di non esser d’accordo in merito alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron per una tregua olimpica la prossima estate. «Siamo contrari a qualsiasi tregua che faccia il gioco del nemico», ha dichiarato in un’intervista all’Afp. «Nessuno può garantire – ha aggiunto – che la Russia non approfitterà per portare le sue forze sul nostro territorio». Nel colloquio Zelenskyi ha criticato l’Occidente per aver proibito all’Ucraina di usare armi fornite da Europa e Stati Uniti per colpire il territorio russo: «Loro possono colpirci dal loro territorio, questo è il più grande vantaggio, e noi non possiamo fare nulla».

