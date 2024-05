Schianto in auto a Villa Literno, morti tre ventenni: tra loro anche l’ex concorrente del «Collegio» Dimitri Iannone

Choc nel mondo dello spettacolo: Dimitri Iannone, volto noto della televisione per aver partecipato al fortunato esordio del docu-reality di Rai2 Il Collegio, è morto. Il giovane aveva solo 24 anni. La sua scomparsa sarebbe avvenuta in seguito al tragico incidente stradale avvenuto a Villa Literno, in Campania. Nello schianto hanno perso la vita altri due ragazzi, una giovane di 19 anni e uno di 23: quando i Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, era già troppo tardi. I tre viaggiavano a bordo di una 500 Abarth che si sarebbe scontrata frontalmente con una 500 X, a bordo della quale c’era una coppia di 54enni. Entrambi sono rimasti feriti, ma sono vivi. Così come un quarto passeggero a bordo della Abarth.

Chi era Dimitri Iannone

Entrambe le vetture coinvolte nell’incidente sono state poste sotto sequestro, ed è stata disposta l’autopsia per le tre vittime. Lo scontro è accaduto alle prime ore dell’alba, nei pressi dello svincolo della Nola-Villa Literno. Dimitri si è distinto nella prima edizione del programma Rai per la sua tenacia ed educazione. Nato in Ucraina ma adottato da una coppia campana quando aveva cinque anni, è cresciuto in provincia di Caserta. Quando aveva preso parte al programma televisivo aveva 17 anni. Lascia dietro di sé un grande affetto, come dimostrano i moltissimi messaggi di cordoglio espressi sui social non solo dai suoi cari, ma anche dai fan del programma e dagli altri membri del cast.

