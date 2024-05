Azzurre del tennis da sogno: Errani e Paolini vincono il doppio femminile agli Internazionali di Roma

La coppia ha battuto in tre set dopo una dura lotta Coco Gauff ed Erin Routliffe. Il titolo mancava dal 2012

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio femminile laureandosi campionesse degli Internazionali di tennis di Roma. Le due giocatrici azzurre hanno battuto in finale dopo un’ora e mezza di dura lotta la coppia formata da Coco Gauff ed Erin Routliffe con il punteggio di 6-3, 4-6, 10-8. Per l’Italia l’ultimo successo era arrivato nel 2012 quando proprio Errani e Roberta Vinci batterono Ekaterina Makarova ed Elena Vesnina per 6-2, 7-5.

