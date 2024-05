Amici 2024, chi è la vincitrice Sarah Toscano: «Ora vorrei duettare con Ultimo»

Sarah Toscano, per chi l’ha votata permettendole di aggiudicarsi la 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi, semplicemente Sarah. 18 anni compiuti durante questi mesi all’interno del reality/talent Mediaset, da Vigevano, la scelta di Amici dopo aver sfiorato Sanremo Giovani avendo vinto la targa Vittorio De Scalzi ad Area Sanremo, il tutto senza aver mai preso una lezione di canto. Per lei 150mila euro in gettoni d’oro per aver battuto al televoto prima Petit, vincendo così la sezione canto della gara, e poi la ballerina Marisol (per lei 50mila euro in gettoni d’oro). «Non so bene cosa vorrei fare adesso» dice incontrando la stampa nel primo pomeriggio di ieri dopo, dice, nemmeno un minuto di sonno per la troppa adrenalina. In realtà il programma è ben preciso, di sicuro i fan guadagnati grazie alla partecipazione ad Amici potranno sentirla cantare dal vivo il prossimo 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma in occasione del Radio Zeta Future hits live 2024 e poi c’è da promuovere un omonimo EP, già fuori lo scorso weekend e che sta andando molto bene in termini di stream. Lo sguardo comunque è rivolto al futuro con le idee piuttosto chiare: «Sono cosciente che aver vinto Amici vuol dire che tanto pubblico mi appoggia, mi sento più sicura ma non mi monto la testa, sono solo un po’ più consapevole di me stessa», infatti il primo pensiero è alla crescita: «Continuerò a studiare con un vocal coach, devo migliorare nella padronanza del palco» ma senza tenere da parte i sogni, come il Festival di Sanremo («Sarebbe un grandissimo onore») e un duetto con Ultimo («Lo stimo tantissimo, è uno dei miei artisti italiani preferiti»).

La finale

La serata finale di Amici è stata anche una vittoria per Mediaset, che conquista gli ascolti della prima serata del sabato con 4 milioni 484mila spettatori e il 31.81% di share, con picchi che hanno superato i 5 milioni. Nella mattinata di ieri arrivata anche la nota di Pier Silvio Berlusconi indirizzata a Maria De Filippi: «Grazie Maria – scrive – avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto più di un programma di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano. Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset».

Leggi anche: