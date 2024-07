Ultimo pubblica l’ecografia del figlio in arrivo: «Si ciuccia il dito». E svela un dettaglio sul nome – Il video

Il cantautore 28enne ha poi rivelato che sono ormai sold out le date del prossimo anno all’Olimpico e a San Siro

Dopo l’annuncio dell’arrivo del suo primo figlio, Ultimo ha pubblicato sui social un video con la prima ecografia. Assieme alla sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, il cantautore ha infilato il filmato in una ricca galleria su Instagram, con un primo accenno al nome del nascituro. Ultimo scrive nella didascalia della gallery: «E. che si ciuccia il dito durante l’ecografia». Quella lettera «E» sarebbe quindi l’iniziale del nome del figlio di Ultimo e Di Giacomo, che per ora mantengono il nome completo segretissimo. Nel video si sente Di Giacomo commentare emozionata: «Ma quella è la linguetta?», mentre si vede «E» che si succhia il pollice. Nel post Ultimo ha poi annunciato che, con un anno di anticipo, sono già sold out le due date del suo concerto allo stadio Olimpico di Roma e a San Siro a Milano: «Una cosa incredibile», ha commentato il cantautore 28enne.

Leggi anche: