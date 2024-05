Arezzo, bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano mentre la mamma allattava il fratellino

È sfuggito al controllo dei parenti un bimbo di 4 anni precipitando dalla terrazza di casa al terzo piano della sua abitazione ad Arezzo, nel rione popolare di Saione. In casa erano presenti degli zii mentre la madre era intenta ad allattare il fratellino. Stando ad una prima ricostruzione della polizia, la donna, originaria del Bangladesh, stava allattando il più piccolo mentre il piccolo stava giocando in terrazza, pare vicino alla madre, quando avrebbe all’improvviso scavalcato la ringhiera, cadendo. Il bambino non risulta in imminente pericolo di vita ma i medici lo hanno trasferito nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata. L’incidente si è verificato verso le 13 in una palazzina di via del Trionfo. L’ipotesi più probabile al momento, è che il bambino si sia affacciato, in qualche modo sporto all’esterno e, sbilanciandosi, abbia perso l’equilibrio, forse per giocare o per osservare qualcosa. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e la scientifica che ha eseguito i rilievi. Sono in corso indagini della squadra mobile per chiarire la vicenda.

(foto di Scott Webb su Unsplash)

