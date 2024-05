Grosseto, neonato morto sulla nave da crociera: fermata la madre per omicidio

Una donna di 28 anni è stata fermata con l’accusa di omicidio dalla procura di Grosseto per aver ucciso il figlio nato appena due giorni prima. I carabinieri sono saliti a bordo della nave da crociera, la Silver Whisper con bandiera delle Bahamas, sulla quale la donna di origini filippine lavorava come membro dell’equipaggio. Sono stati alcuni colleghi ad avvisare le forze dell’ordine, e i militari hanno raggiunto l’imbarcazione che in quel momento si trovava al largo dell’Argentario con una motovedetta. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe tenuto nascosta la gravidanza fino al momento del parto, tra giovedì e venerdì scorso. Il corpo senza vita del piccolo è stato ritrovato nella cabina che la 28enne condivideva con altri addetti del personale. I militari hanno perquisito tutti i locali della nave e la stanza dove alloggiava la donna, hanno svolto dei rilievi fotografici e ascoltato il personale di bordo. L’indagata era in stato confusionale quando l’hanno raggiunta gli investigatori, ed è stata trasferita al pronto soccorso di Grosseto. La Procura potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del neonato per individuare le cause della morte. Dopo l’ispezione dei carabinieri, la nave ha ripreso la navigazione.

Foto di repertorio: Lucamato su Dreamstime.com | Nave da crociera Celebrity Beyond al’uscita dal porto di Napoli, 15 maggio 2022

