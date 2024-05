«Questa è zona mia, vi ammazzo»: e ora l’influencer ed ex ultras della Roma “il Brasiliano” dovrà parlare nelle scuole contro l’abuso di alcol e droga

«Io sto qua. Questa è zona mia, vi ammazzo». Così Massimiliano Minnocci, conosciuto al grande pubblico con il nome “Brasiliano”, si era rivolto alle forze di polizia davanti a un bar nel quartiere romano di Pietralata, nel 2018. Gli agenti erano intervenuti perché il culturista ed ex ultras della Roma con vari processi, si sarebbe rifiutato di pagare il conto del bar in cui aveva consumato. Una provocazione che ha portato l’influencer dall’occhio di vetro davanti al tribunale di Roma: l’ipotesi è quella di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Oggi, 20 maggio, il giudice monocratico ha deciso che Minnocci dovrà svolgere lavori di pubblica utilità. Dovranno essere svolti in un’associazione che si occupa campagne per la prevenzione contro l’abuso di alcol e droga. L’attività è pensta «al mero fine di prevenire il rischio della devianza giovanile o nel caso peggiore nel recupero di un strada». Per questo il personaggio pubblico, noto per i suoi video provocatori sul web e per le sue ospitate frequenti nel programma radiofonico La Zanzara, incontrerà scolaresche e altre realtà del territorio romano, dalle polisportive alle palestre. Il suo legale, l’avvocato Alessandro Marcucci, ha presentato un’istanza di sospensione del processo per messa alla prova: per questo il processo sarà sospeso.

Foto copertina: Repubblica Roma

