Roma, ladri in casa di Matteo Salvini: il tentativo di aprire la cassaforte e l’allarme dei vicini

Un gruppo di persone nella notte tra domenica e lunedì 20 maggio ha approfittato dell’assenza dei proprietari e si è introdotta nell’abitazione di Matteo Salvini con l’intenzione di svaligiarla. Il vicepremier era ieri a Imola per il Gran Premio e oggi a Bologna per l’evento «L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia». Le forze dell’ordine sono state allertate dai vicini di casa del ministro dei Trasporti, che hanno visto alcune persone aggirarsi nei pressi della sua abitazione nel quartiere Farnesina di Roma. I ladri, che non sono ancora stati identificati, sono riusciti a entrare nell’appartamento e avrebbero anche tentato di scassinare una cassaforte, senza però riuscirci. Non è invece ancora chiaro se siano riusciti a portare via altri oggetti di valore. Le indagini sono affidate alla polizia.

Leggi anche: