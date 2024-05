Rovigo, la difesa del presunto Fleximan: «Si è sempre speso nel sociale, attaccato perché di destra»

«Sono sereno, ringrazio tutti coloro che mi stanno dimostrando grande solidarietà». Rompe il silenzio Enrico Mantoan, l’operaio padovano di 42 anni e presunto «Fleximan», ossia l’uomo accusato di esser responsabile per 5 dei 16 autovelox abbattuti in provincia di Rovigo nell’ultimo anno. In un’intervista con il Corriere, la sua avvocata Giorgia Furlanetto spiega: «Enrico non é un criminale ma un ragazzo che si è sempre speso nel volontariato e nell’aiutare il prossimo, dalle collette alimentari a favore delle persone in difficoltà all’aiuto che ha portato alle zone terremotate in Abruzzo e alluvionate in Emilia». Dopo che il suo nome è finito nel registro degli indagati, sono iniziati a emergere alcuni dettagli sulla vita di Mantoan, a partire dal suo orientamento politico. Il presunto Fleximan, infatti, è vicino al partito neofascista Forza Nuova. «Segno evidente che se non sei di sinistra non deve esserti riconosciuto neppure la presunzione di innocenza», sostiene la sua legale. A differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi, precisa Furlanetto, «Mantoan non è senza fissa dimora ma é un lavoratore che da un paio di anni risiede in un grazioso monolocale, comodo al luogo di lavoro». Inoltre, il 42enne non avrebbe mai confessato di essere Fleximan e starebbe collaborando con gli investigatori ai quali, durante la perquisizione nella sua abitazione, ha consegnato un cellulare e due tablet. «Sappiamo che molti vogliono contribuire e sostenerlo», aggiunge la sua legale. «Tanti si stanno già organizzando spontaneamente in raccolte fondi per sostenerne le spese». In ogni caso, conclude Furlanetto, Mantoan desidera un po’ più di privacy: «Il suo nome, la sua foto, addirittura il suo indirizzo di casa sono stati resi pubblici senza tener conto che si tratta di un ragazzo che ad oggi é un semplice indagato».

